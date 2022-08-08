金管會在8月8日父親節當天建議爸爸們，可依經濟狀況三階段投保，新手爸爸先考慮定期壽險搭配傷害、重大疾病及醫療險，高危工作或出差可加強傷害與旅平險；小康爸爸可提高保額，投保終身壽險與健康險；成為稍富爸爸後，就可適時投保年金、醫療險及長照險，準備退休生活、減輕子女負擔。

金管會亦提醒爸爸們除依經濟狀況量力投保外，亦要注意投保的六大雷區，不要誤踩，以免買到不適合的保單或產生爭議。

一是注意保險期間，每張保單的保障期間均不同，有一年期、亦有十年或20年期的定期險，也有以特定年齡作為保單屆滿時間，所以投保時要注意保單期間及續保約定，有無保證續保等，以免保障中斷。

二是主約與附約不同，有些保單是以附約方式銷售，必須搭配主約才能投保，且附約多半是一年期，每年要完成續保，保險公司才會繼續提供保障，保戶也要注意附約的「可續保年齡」，超過此年齡，附約就不再提供保障。

三是了解保障內容與給付條件，依據不同承保風險，保險公司會設計不同保單，投保前要確實了解要投保保單的保障範圍、什麼條件下才會給付保險金，以確定保單是符合自身需求，以免日後產生爭議。

四是留意停效通知，若保戶忘了繳費、或保險公司扣款不成功，保險公司都會先寄發催告通知信，提醒保戶補繳保費，否則保單就會停效，停效期間發生的保險事故，保險公司是不會理賠，因此保戶若有住址變更，一定要通知保險公司，以免收不到催告信，造成保單停效。

五是保單有等待期間，部分健康險會設有30天到90天不等的等待期，即投保後在這段時間若罹病或有保險事故，保險公司也不負給付責任。

六是除外責任，保單都會設定相關除外不保事項，例如：犯罪、故意行為、自殺等，在一些情況下，保險公司也不給付保險金，保戶也要充分了解。