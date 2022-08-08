中聯資源 7月營收9.8億、年增9.30％ 16:432022/08/08 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中鋼集團旗下中聯資源（9930）7月份營收為9.80億元、年增9.30％，累計營收為67.72億元、年增9.50％。 歐美市場帶旺 研華7月營收年增22.69％ 軒郁7月營收1.14億 年增16.03％ 中菲行7月營收35.85億 年增15.1％ #中聯資源 #月營收 #中鋼集團 #旗下 #月份 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《生醫股》軒郁7月營收年增16% 8日即將除息 16:482022/08/06 財經 全訊7月營收6,710萬 年減3％ 18:442022/08/05 財經 豐泰7月營收年增逾44％ 同期新高 23:202022/08/05 財經 3利空干擾 建通7月營收年減47％ 11:172022/08/08 財經 《興櫃股》宏碁旗下海柏特7月營收年增翻倍 H1獲利年增逾4成 10:582022/08/05 財經 出貨趨緩 東鹼、三福化、永光7月營收走跌 13:172022/08/08 財經 《電子零件》3利空罩頂 建通7月營收年減47.59% 08:582022/08/08 財經 台幣貶值 公股壽險大受益 04:102022/08/05 財經要聞 《鋼鐵股》豐興前7月營收年增14.14% 稅前獲利減1.9% 12:582022/08/05 財經 和潤H1獲利創同期新高 7月營收攀峰 16:002022/08/08 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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