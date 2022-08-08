中鋼集團旗下中聯資源（9930）7月份營收為9.80億元、年增9.30％，累計營收為67.72億元、年增9.50％。

歐美市場帶旺 研華7月營收年增22.69％
軒郁7月營收1.14億 年增16.03％
中菲行7月營收35.85億 年增15.1％
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