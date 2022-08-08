美澳日三國外長6日發表聯合聲明，反對大陸在台灣附近展開軍演。大陸外交部今（8）日回應稱，奉勸個別國家好好讀歷史，恪守當年做出的「一個中國」承諾。

大陸外交部發言人汪文斌表示，個別國家為一個中國原則加上各種前綴後綴，試圖歪曲虛化、掏空一個中國原則，這是非法無效的。人無信不立，國無信則衰。

汪文斌接著說，奉勸個別國家好好讀讀歷史，恪守當年做出的白紙黑字的鄭重承諾，深刻認識背信棄義、為台獨勢力張目的危險性和危害性。妄圖挑戰一個中國原則，挑戰國際法和國際秩序，必將遭到國際社會的共同反對，是不會得逞的。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）與日本外務大臣林芳正於東南亞國協（ASEAN）外長會議後發表聯合聲明，表示其「一中政策」和對台立場沒有改變，要求大陸暫停軍演，並透過外交手段避免錯估國際情勢的風險。