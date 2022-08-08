卓溪國小射箭隊左起：高詠惠.高秀梅.林淳漪.高楚涵.高詠嫻.陳奕熙.林淳翊.高卉唐.王翊安、9位優秀選手為學校勇奪亮眼成績。

花蓮縣111年度縣長杯全國射箭錦標賽8/3-8/5三天在花蓮體育高中隆重登場，卓溪國小射箭隊一行9位選手參加比賽，卓溪國小射箭隊賽前早由總教練田楊橋校長做好整體訓練規劃，在疫情嚴峻的情況之下找到出路，學校有四位教練分別專任教練高浩文；B級外聘教練田義雄；C級教練高榮俊翰老師在總教練田楊橋校長的統合之下相互補位訓練，效果實在驚人。卓溪國小射箭隊長期以來實力一直處於高峰狀態、實力堅強，每每參加全國射箭比賽都能取得優異的成績，這次縣長盃全國射箭錦標賽，更囊括了所有國小女子組的金牌，成果展現令人嘆為觀止。

卓溪國小射箭隊此次奪得的優異成績囊括了；國小女生30公尺組團體冠軍、國小女生20公尺組團體冠軍、國小女生30公尺組個人金牌及銀牌、國小女生20公尺組個人金牌及銅牌。總計4金1銀2銅，其他選手的成績表現也都相當優異。總教練田楊橋校長表示所有的榮耀都來自於師生們的努力及付出，期勉卓溪國小射箭隊能夠再接再厲創造未來賽場上更亮眼的成績。