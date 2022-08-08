女星林襄是中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員之一，嬌小身材卻有極大反差的E罩杯上圍，因為撞臉高雄市議員黃捷，獲得超高討論度外更被封「兇版黃捷」；近日林襄分享球場上的表演片段，影片中她穿著熱褲和短版上衣，賣力舞動模樣性感，她笑稱：「上網查了怎麼甩髮不遮到臉，有成功吧」，可愛發言讓網友笑翻。

女星林襄昨（7）日在Instagram發文：「襄の第二年yokoso，上網查了怎麼甩髮不遮到臉，有成功吧（自信貌）」，影片中林襄穿著紅色短上衣搭配黑色熱褲，胸口處有開小洞微露事業線，下半身大秀白皙美腿，賣力熱舞模樣十分迷人，厲害的是舞蹈中有甩頭動作，林襄輕鬆一甩，長髮都沒有遮到臉，動作完成很到位。

該影片只有短短11秒，卻吸引了7.1萬人按讚，連同隊隊員曲羿都留言「上網查」，林襄坦承回應：「對，就是上網查」，許多粉絲紛紛留言「我正要說妳甩頭髮被甩得好，妳真的進步太多了！好替妳開心～」、「Google真的很有參考價值」、「非常成功」、「頭髮甩完都沒遮到臉，而且甩得輕鬆自在不費力，從容的保持笑容，太強了！」、「今天終於看到林襄本人沒戴口罩的樣子，鼻子好挺」、「可惡，想被頭髮甩」。

樂天桃猿的啦啦隊女神林襄去年才加入團隊，因甜美外型和火辣身材，人氣瘋狂急升，目前Instagram粉絲數突破126萬，更任綜藝節目《全明星運動會》擔任黃隊經理，知名度迅速提升。