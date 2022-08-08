財政部今（8）日公布7月出口金額上看433.2億美元，年增率約14.2％，有望創下歷年次強7月的表現，出口正成長寫下連續25個月紀錄，29年來盛況。官員指出下月有望創連26紅，追平歷史紀錄，下半年有壓力但整體樂觀，今年出口額有望跨越5000億美元大關。

台灣前7個月累計出口金額2899.7億美元，較上年同期增18.4％，按新台幣計算增21.2％。

財政部指出，隨新興科技應用與數位轉型發展持續推進，加上時序進入產業營運旺季，以及中國大陸逐漸復工帶來遞延需求，高效能運算、車用電子等新創商機持續帶動晶片需求，加上進入下半年旺季效應，以及礦產品外銷維持暢旺，7月出口較去年同期成長53.7億美元、14.2％。

7月主要貨品出口多較上年同月增加，以電子零組件、礦產品分別因積體電路、石油煉製品外銷暢旺增加較多，出口年增15.6％、1.2倍； 資通與視聽產品隨新品拉貨、雲端及網通設備升級趨勢，機械因半導 體機械、自動化設備需求上升，出口值雙創單月最高，各年增13.3％、16.9％；光學器材隨面板廠因應客戶端調整庫存而降低產能，年減27.3％。觀察前7月出口，以礦產品成長97.6％最顯著，光學器材則年減21.5％。

7月對主要市場出口均呈上揚，其中對美國、東協、歐洲出口值同創 單月新高，前兩者各年增24.8％、21％，合計貢獻總出口升幅一半， 對歐洲受鋼品需求萎縮及高基期作用，僅增3.5％；對日本、中國大 陸與香港分別年增12.7％、3％。累計1至7月對五大市場出口規模皆 為歷年同期新高，以對美國年增28.8％居冠，對陸港年增8.5％最弱。

財政部官員展望未來，高效能運算、車用電子、資料中心等科技應用前景依然看好，國內半導體廠商持續積極擴充先進製程產能，國際品牌 新品上市帶動的備貨效應，皆有利維繫我國下半年出口成長動能；惟全球經濟面臨俄烏衝突、通膨壓力、新冠疫情反覆等高度不確定性，三朵烏雲令成長力道漸趨保守，各國PMI全面下滑至50附近，兩年來首見，勢必牽動我國外貿情勢，有待密切關注後續發展，但整體樂觀，今年出口額有望跨越5000億美元大關。