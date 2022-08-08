常說兄弟之間談錢傷感請，有時再好的關係也會因為金錢上面的問題而吵到翻臉；而就連夫妻之間也可能會因為金錢的關係而鬧矛盾。有名網友表示，近日因為自己猶豫要不要匯錢給老婆而發生了一些不愉快，就連岳母都因此相當生氣。對此網友也詢問大家，夫妻之間的金錢到底該不該分你我？

原PO在Dcard上發文表示，自己的老婆因為身份的關係，有一個利息比較高的戶頭，希望他將300萬匯到那個帳戶中來增加利息；但因為這也不是一筆小數目所以讓原PO十分猶豫，而也因為猶豫半天，讓老婆非常不高興，覺得不知道他在害怕什麼；就連岳母也覺得夫妻之間的錢不應該分你我。

他表示經過老婆的算法，如果將300萬匯到那個戶頭，一年可以有兩萬五左右的利息，因此原PO非常好奇，大家在結婚後金錢上是否會分開管理？

文章發出後網友們紛紛表示如果不想就不要匯，甚至有聰明的網友經分析發現他老婆似乎只是想諞他的錢，「 一年也才0.84%耶， 確定沒搞錯嗎？」、「那你不如自己開個樂天1.25%活存無上線」、「建議你辦Bankee，五萬以上0.935%無上限，這樣就不會匯300萬了。」也有許多網友建議原PO拿300萬去好好理財看是要定存或是買股票，投資報酬率都遠遠超過老婆所說的戶頭。