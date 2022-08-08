上周美強勁的就業數據帶來壓力，支持了聯準會升息的理由。此一風險繼續困擾著股市，周一美股期貨小幅下跌。

周一香港恆生指數收跌156.17點或0.77%，為20045.77點，盤中一度跌破2萬點。國企股(H股)收跌80.66點或1.17%，為6821.52點。

科技指數跌1.8%，成分股僅3家公司上升，其餘都下跌。阿里巴巴大跌4.4%，蔚來汽車跌4%，京東跌3%。

中芯國際由升轉跌，收跌2.01%，報17.54港元。媒體傳出該公司在北京的12吋晶圓廠的電腦整合製造(CIM)軟體國產化計畫喊停，原因為承包商上揚軟件無法滿足該軟體國產化需求，上百人團隊已經撤離中芯辦公室。該計畫投資人包括大基金、浦東科技等。

內房股低走。碧桂園跌6.6%；融信中國跌4%；合生創展跌4.3%。

比亞迪升0.3%，報292.4港元；該公司公布，執行副總李柯無償捐出50萬股，用於血液研究公益項目。