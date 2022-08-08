彰化縣政府近年來大力推動與提升運動風氣，將於27日至28日舉辦2022 BE HEROES彰化運動嘉年華，透過多項熱門運動活動、訓練營與精彩賽事，帶動彰化運動發展！8日舉辦宣傳記者會，邀請運動界翹楚齊聚彰化，為即將登場的彰化運動嘉年華站台，同步也公布下半年度在彰化舉辦的多項BE HEROES運動訓練營與賽事，持續打造彰化成為運動活力城市。

BE HEROES彰化運動嘉年華將於8月27、28日在彰化縣溪州公園登場，打造中部地區最大運動盛會！其中包含BE HEROES籃球經典賽，將由中華男籃培訓隊分別對上福爾摩沙台新夢想家以及首次亮相的彰化柏力力籃球隊，希望帶給球迷不一樣的全新享受！除籃球賽事外，也將舉辦BE HEROES成果展，BE HEROES長期關心和協助基層運動發展，積極舉辦相關運動訓練營隊，期待透過成果展讓大家更了解BE HEROES訓練營的傳承精神。

此外，還有中部最熱血的廣盛盃3對3、5對5籃球賽以及舞蹈大賽都將同時登場，邀請全台籃球好手同場較勁、切磋球技以及舞林高手們也將進行精彩舞蹈對決。而今年還有一大亮點，就是加入滑板體驗營，邀請極限滑板好手柯家恩到場教學，讓更多人認識與體驗滑板運動的魅力！

2022 BE HEROES彰化運動嘉年華宣傳記者會，特別邀請對運動發展不遺餘力的彰化縣政府、彰化縣議會、彰化體育會與運動界各方代表一同站台支持，彰化縣縣長王惠美表示：「感謝大家的努力讓更多人看見彰化的好，8月27、28日除了有BE HEROES彰化運動嘉年華之外，這兩天也是彰化非常重要的王功漁火節，誠摯邀請大家一起來同樂。」

彰化縣議長謝典林表示：「彰化縣政府已經與BE HEROES品牌多年合作這個計畫，我們帶領職業運動的菁英回饋社會、培育基層，也讓更多企業開始投入支持運動產業，希望可以提昇彰化運動風氣。」展逸國際企業董事長張憲銘也表示：「非常感謝彰化縣政府的支持，讓原本是一個觀賞型的賽事變成參與型的活動，我們希望把運動的氛圍帶進來，讓民眾不只是觀看比賽，而是實際參與其中！隨著時代的進步，我們這次新加入了滑板項目，希望讓年輕人喜愛的潮文化往基層扎根，培育更多優秀的運動人才。」

提到BE HEROES籃球經典賽，夢想家球員發展總監田壘表示，「相當期待這次的對決，相信對於球員們都是很好的經驗，希望球迷們都能進場好好享受球賽！」夢想家後衛吳永盛也表示：「很開心在非賽季還有這個經典賽可以做一個成果驗收，非常期待！」

宣傳記者會的尾聲特別加入公益捐贈儀式，去年於全國主委盃慢速壘球錦標賽有舉辦晚會義賣，而義賣上的所得將捐贈給彰化縣家扶中心、彰化縣私立聖智啟智中心、彰化師範大學以及成功高中，幫助他們在未來的體育發展上，能有更好的成績。