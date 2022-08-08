福利大放送？台中市議會8日進行分組審查，議員提出國小營養午餐補助從5元調高到10元、老人愛心卡搭計程車從現行的85元調到100元，及鄰長交通補助費從2000元調高至3000等多項提案，其中除鄰長交通費部分可能採獎勵金方式辦理，多數提案都因涉及經費問題，主席決議由市府研議辦理。

民進黨台中市長參選人蔡其昌日前提出國中小營養午餐全額補助，引發熱烈討論，有議員提出折衷方案，建議從現行每人每餐補助5元提高到補助10元，市議員江肇國說，此提案與蔡其昌提出的方向一致，應站在照顧學生的立場出發，讓學生能吃得更好。

而在照顧長輩的部分，議員張瀞分、吳瓊華等人提案提高補助敬老愛心卡搭乘計程車車資至100元，他們說，透過這種方式鼓勵長者們多多出門並使用大眾運輸工具，以去年的補助來說，約有4億元結餘未使用，顯示這項補助是鼓勵性質高，而非因選舉到了，讓民眾感覺像是在灑幣。

此外，有感於近兩年受疫情影響，基層里鄰長辛苦投入防疫工作，議員吳敏濟說，中央已將里長事務費從4萬5000元調高至5萬元，而同樣辛苦的鄰長未受到相等對待，建議將鄰長每月交通補助費從現行2000元調高到3000元，以表示慰勞鄰長的辛苦。

相關經費補助增加，首先衝擊到的是市府預算，教育局長楊振昇說，若營養午餐調高補助5元，1年約需增加10億元左右，市府朝此方向努力研議。社會局長彭懷真則強調，敬老愛心卡從50元調高到85元後，搭乘人數確實有增加，若要調到100元約需增加3億多元經費，還必須與交通局等單位研擬。

至於鄰長交通費補助的部分，議員何敏誠建議可比照敬老禮金的方式，發紅包慰勞鄰長近來防疫的辛苦，而非整體提高每月補助。主席最後決議3項提案都由市府研議辦理。