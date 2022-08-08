教育部為肯定大專校院特殊教育輔導與服務人員久任及貢獻，今年首度辦理「大專校院特殊教育服務與輔導人員服務獎勵措施」，8日由新竹縣主辦頒獎典禮，縣長楊文科敬佩特教服務及輔導人員的愛心與耐心，協助特教學生適性揚才，找到適合自己的道路。

會中頒給135人久任感謝狀，其中服務年資滿30年有4位、滿20年有14位、滿10年有117位，另表揚10位服務績優個人獎及5所特色學校獎。

教育部學生事務及特殊教育司司長吳林輝表示，教育部將持續落實身心障礙者權利公約，在特殊教育法及特殊教育中程計畫，努力讓身心障礙者和其他人一樣享有充分平等的受教權外，也在校園推動融合教育，並逐年改善無障礙設施，以達到「改善校園環境，營造無礙校園」的友善校園目標。

縣長楊文科以「憫濟人窮，雖分文升合，亦是福田；樂與人善，雖隻言片語，也是良藥」肯定受表揚的特殊教育及輔導教師、人員都是活菩薩，敬佩他們的愛心與耐力，讓特教孩子在漫長的人生道路中受益良多。

楊文科表示，新竹縣在教育推動上也不遺餘力，教育預算占總預算超過4成，讓特殊孩子能獲得適當的照顧，也感謝教育局長楊郡慈局長及寶山國中等學校，主辦協辦今年度的評選及頒獎典禮事宜。

獲獎學校與人員同時在研討會中分享特教工作的心得經驗及推動成果，獲頒特色學校的中國科技大學校長唐彥博，分享該校多方面改善符合特教學生校園環境，並擴及與校外單位及社區連結。

朝陽科技大學校長鄭道明表示，大專特教輔導老師不僅用愛營造具人文氣息的空間，給予特教學子及家長安全、信賴及有依靠的「家」，更發掘特教學生的獨特性，從「探索潛能，增加賦能」角度，鼓勵特教學生展現其力量。

獲獎人員及學校事蹟均收錄於典禮手冊並製作成果影片，將上傳全國特殊教育資訊網「優良特教人物校園故事」專區，提供社會大眾參閱，並期待促進特教工作經驗交流與傳承。