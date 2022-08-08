半導體檢測廠閎康(3587)7月合併營收為3.2億元，月增0.19%，閎康持續積極佈局設備及產能，預計設立之九州實驗室，因應來自車用電子及日本設備廠先進製程之材料分析需求，藉由體質優化及產能佈建拉高競爭門檻，樂觀看待營運後市。

上海解封後，來自國際客戶大量研發項目的需求帶動，以及日本實驗室持續擴增服務能量，以最高時效及品質服務當地客戶需求，閎康7月合併營收為3.2億元，月增0.19%，年成長8.15%，累計前7月合併營收21.04億元，較去年同期成長14.48%。

閎康經過多年長期於全球各大半導體聚落深耕布局，目前已成功在台灣、中國大陸及日本三大聚落設立當地實驗室，以最有效率的服務及最具深度的技術含量，與當地半導體產業合作夥伴無縫接軌，加上長期累積的產業分析經驗及資料庫已在分析檢測產業建立極高門檻，新進者要在資料庫及投資設備上追趕有其難度，而閎康目前累積至今超過百篇以上專利更遙遙領先同業，使閎康在全球半導體分析產業處於極佳立足點，已然成為最具指標性的第三方中立實驗室。

閎康董事長謝詠芬表示，閎康為亞洲唯一能跨國布局且是全球少數能同時提供材料分析（MA）、故障分析（FA）、可靠度分析（RA）之實驗室，根據McKinsey預估未來十年半導體市場年複合成長率(CARG)會達到7%，到2030年全球半導體市值將會突破一兆美元。預計未來十年的半導體成長將主要由三個產業推動，分別為車用電子、運算和數據儲存以及無線通訊，三者貢獻未來成長的七成。

受惠於前述之車用電子、運算和數據儲存以及無線通訊等趨勢帶動及全球各大工業國推動之半導體在地生產政策，閎康放眼全球，將持續積極佈局設備及產能，預計設立之九州實驗室，需求主要來自車用電子及日本設備廠先進製程之材料分析。

隨著事業觸角延伸，閎康將投入三大基礎工程及將組織調整為三大艦隊，藉由體質優化及產能佈建拉高競爭門檻，營運後市亦將樂觀看待。