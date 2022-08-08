電商PChome網家集團今（8日）公告董事會通過總經理暨集團執行長委任案，將由母嬰電商「媽咪愛」創辦人兼執行長張瑜珊，擔任網家總經理暨集團執行長，預計於8月16日就任，張瑜珊過去曾任職於Google，更曾因為拒絕蘋果的工作邀約而被賈伯斯「約談」聊了一下午。

張瑜珊即將就任PChome執行長，網家也擬以現金台幣2.26億元策略投資「媽咪愛」電商平台，並取得其開曼控股公司（KY）40%股權，雙方在業務上展開密切合作。

天下雜誌報導，張瑜珊在美國完成學業後，開始找尋相關工作機會，過程中曾婉拒來自蘋果的工作邀約，當時賈伯斯還特別找她聊聊，想了解背後原因，張瑜珊那時告訴賈伯斯，她在學校所學為人工智慧，與蘋果的工業設計職缺有所不同，才會婉拒，賈伯斯也鼓勵她「Follow your heart」。

隨後，張瑜珊進入Google任職，參與包括全世界第一代Chromebook合作開發量產、Google地圖在地化以及開發可合法盈利版權影片等多項計劃，最後張瑜珊在2012年回到台灣，創立新世代社群電商平台「媽咪愛」如今轉戰網路家庭擔任集團總經理暨執行長，未來如何幫助網家轉型成為各界關注焦點。