金門地區今（8）日新增100名新冠確診者，累計1萬615例，約占常住人口15.98％。最新疫情狀況之二。（縣府提供）

金門地區今（8）日新增100名新冠確診者，累計1萬615例，約占常住人口15.98％。縣府呼籲家長帶嬰幼兒接種COVID-19疫苗，以提升保護力。

金門今日新增100名COVID-19確診者中，0至5歲的嬰幼兒即有9人。地區指揮中心表示，截至昨(7)日為止，滿6個月至4歲，累計接種230人，呼籲家長儘速為嬰幼兒預約接種COVID-19疫苗，以提升嬰幼兒保護力。

縣府提醒，接種應記得攜帶幼兒健保卡、兒童健康手冊，並先電洽各醫療院所確認，金門醫院(電話：332875)、金城衛生所(電話：325059)、金湖衛生所(電話：336662)、金沙衛生所(電話：352854)、金寧衛生所(電話：325735)、烈嶼衛生所(電話：362078)。

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議滿6個月至5歲(未滿6歲)嬰幼兒，接種莫德納COVID-19疫苗，經參考疫苗臨床試驗結果及各國疫苗接種政策，建議接種2劑基礎劑，接種間隔4-8周以上，以降低染疫後重症及死亡之風險。