近期台股與期貨市場震盪加劇，期貨公會理事長陳佩君提醒，資本市場投資雖可能受短期事件影響，而有一時波動，但中長期仍將回歸基本面，可考慮利用期貨工具多空雙向之特性，為本身資產進行風險控管與增益操作，理性面對市場波動，避免財產損失。

台股近來受到美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，引發中共解放軍在台灣周遭海域進行實彈演習的政治事件影響，而使股票及期貨市場震盪加劇。

期貨公會表示，期貨是現貨的延伸，期貨的主要功能之一就是為了提供現貨市場避險與保值服務。我國期貨市場的旗艦產品為股價指數類、個股類之期貨與選擇權，與股市連動性高、流動性強，且具有槓桿特性、資金運用效率佳等特性，非常適合與股市搭配操作，也已經成為國內外法人及自然人交易及避險的重要工具，大家可多善用。

陳佩君表示，回顧歷史，每當遇到重大事件時，如921大地震、911恐怖攻擊、SARS疫情、金融風暴、兩岸緊張情勢等，對股市雖然會有一時影響，但事後證明很快就會回歸基本面；而在行情出現劇烈波動的期間，通常會吸引各類交易人進入期貨市場，尋求資產避險或增益操作。

另據證交所日前表示，台灣上市公司在通膨、疫情及供應鏈衝擊下展現堅強韌性，今年前6月營收較去年同期成長10.6％，且上市公司配息意願高，6月台股殖利率高達4.93％，在全球名列前段班，可見台股基本面相對穩健、市場穩定機制完善且配息收益率高。

因此，陳佩君呼籲股市投資人、期貨交易人，遇到突發性的行情波動時，應理性評估，不要輕信謠言或不實資訊，也不要非理性追高殺低或恐慌性了結部位，可以先了解期貨的特性、評估自身的風險承受度，並且善用適合的期貨工具，當可在此次波動中做好風險控管，確保自身權益。