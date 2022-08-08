網家（8044）8日董事會通過高層人事任命案，宣布邀請國內母嬰社群領導電商平台「媽咪愛」創辦人兼執行長張瑜珊擔任集團執行長暨網路家庭總經理，將於8月16日正式就任。

網家同時宣布，擬以現金2.26億元策略投資「媽咪愛」電商平台，取得其開曼控股公司（KY）40％股權，以期借重「媽咪愛」由數據驅動的社群品牌經營能力與強大產品選品能力，優化網家品牌豐富度與擴展不同客群，以滿足不同生活型態消費者的全方位購物需求。

張瑜珊（Alice）在美國史丹佛大學取得資訊工程及管理科學雙碩士學位後，即加入Google一年只招收7位應屆畢業生的Associate Technology Manager培訓計畫，負責將技術孵育階段的專案，透過策略夥伴技術合作商業化；之後參與包括Google地圖在地化、全世界第一代Chromebook合作開發量產、以及開發可合法盈利版權影片之新商業模式的YouTube版權合規等多項計畫。

張瑜珊於2012年回到台灣成立家庭，基於身為母親的購物需求及擁有創業家的DNA，創立新世代社群電商平台「媽咪愛」，成功獲得20～50歲媽媽用戶的喜愛，其推出的行動App更曾獲App Store及Google Play評選最佳App，在母嬰垂直型社群電商闖出成績。