外媒引述消息人士的說法指出，美國藥局與保險巨擘CVS Health有意收購同業Signify Health，展現該公司擴張居家保健服務市場的企圖。
之前傳出Signify Health正在研擬出售等策略選項的消息。知情人士透露，初步投標將於本周截止，CVS有意參與其中，不過CVS也可能面臨其他管理式醫療護理業者和私募基金公司的競爭。
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外媒引述消息人士的說法指出，美國藥局與保險巨擘CVS Health有意收購同業Signify Health，展現該公司擴張居家保健服務市場的企圖。
之前傳出Signify Health正在研擬出售等策略選項的消息。知情人士透露，初步投標將於本周截止，CVS有意參與其中，不過CVS也可能面臨其他管理式醫療護理業者和私募基金公司的競爭。
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