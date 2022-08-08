外媒引述消息人士的說法指出，美國藥局與保險巨擘CVS Health有意收購同業Signify Health，展現該公司擴張居家保健服務市場的企圖。

之前傳出Signify Health正在研擬出售等策略選項的消息。知情人士透露，初步投標將於本周截止，CVS有意參與其中，不過CVS也可能面臨其他管理式醫療護理業者和私募基金公司的競爭。