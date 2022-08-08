雲林縣四湖鄉「食魚在箔子寮駐村夏令營」，食魚創意料理記錄烏魚文化。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣四湖鄉箔子寮城鄉發展協會為記錄早年捕撈烏魚的奮鬥精神，推出漁村文化深度體驗活動，10餘名大專生參與「食魚在箔子寮駐村夏令營」，8日展現成果，包括當地耆老帶領修整「記憶中的烏倉寮」、傳承「入寮撤寮儀式」，以及與新住民姊妹共創「思與路創意料理」，藉此永續傳承捕撈烏魚的文化歷史。

早年四湖鄉箔子寮的西岸沙洲，是台灣海峽淺海漁產最優質的區域，捕撈烏魚文化更是雲林沿海的特色之一，並發展出獨特的「烏倉寮」，直到1981年箔子寮漁港啟用，「烏倉寮」才功成身退。「食魚在箔子寮駐村夏令營」於5日開跑，8日由縣文化觀光處副處長蘇建蒼、四湖鄉長蘇國瓏等人共同主持成果展。

箔子寮城鄉發展協會理事長蔡心娜表示，今年除了在地國中小學生參與此次夏令營，還有來自台灣大學、中山大學、高師大、中正大學等15名大學生加入，大家利用4天3夜，修復「烏倉寮」、記錄「入寮撤寮儀式」，以及藉由異國料理採集新住民「思與路情懷」，過程充實且特別。

縣文化觀光處指出，由於四湖地區的新住民愈來愈多，因此此次活動以「食魚文化」為主題，由高雄翰品酒店行政主廚江進華，帶領在地新住民成立料理創作工作坊，再由大專生發揮創意與文史記錄專長，採編新住民對故鄉菜餚的回憶與結合在地食材的創意，藉由美食開發漁村未來特色。

地方居民說，「烏倉寮」是箔子寮地區特有的生活記憶與技藝，早年漁民在冬至前後聚集海邊捕撈烏魚，因海岸與村莊有一段距離，為把握捕撈烏魚的最佳時機，便在海邊防風林搭建「烏倉寮」暫時棲身，隨時出海捕魚。