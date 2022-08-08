汎德永業汽車高雄分公司葉姓銷售經理因在外積欠中古車商債務，竟把公司4台新、試乘車「借走」後消失無蹤，汎德永業事後發現4輛車藏放在高雄某中古車商倉庫，報警提告，向葉男及車商求償302萬元。一審認為求償已罹民事2年期限，判葉男及車商免賠。二審逆轉，高雄高分院認為汎德永業追回4車後、賣出求償的時間點仍具法定效力，車商收受來源有問題的車輛，判葉男及車商需賠償汎德永業269萬元，可上訴。

2014年1月葉男以「借車展示」為由，向汎德永業高雄分公司借走BMW 318D、730D 、520D及Mini Cooper共4輛全新、展示車，隨後便失去聯絡。汎德永業高雄分公司發現異狀，追查之下，發現4輛車就放在某中古車商位於覆鼎金的倉庫內，報警扣車提告。

2016年4月汎德永業高雄分公司與車商打官司，透過假扣押、成功要回4輛新車後變賣換現，但礙於折舊，最後只賣出537萬元。汎德永業高雄分公司不堪損失，2018年4月再向葉男及車商求償車輛租借、折舊損失共302萬元。

葉男辯稱，當時是受公司康姓副總經理指揮指示下賣車，副總管理失當造成賣車糾紛和損失，與他和車商無關。2014年1月發生的事情，汎德永業高雄分公司2018年4月才提告求償，早已超過民事求償2年的法定期限。

車商也辯稱，葉男賣車時還出示康男名片，表示代表汎德永業高雄分公司賣車給他們，康男事後遭判背信罪確定，並非侵占也無過失可言。

一審查出，汎德永業高雄分公司2014年就發現4輛新車遭康男、葉男侵奪，當時已提詐欺、侵占告訴，就應該行使損害賠償請求權，但2018年4月才提告已罹2年時效，判葉男、車商免賠。

上訴至高雄高分院，法官認為，汎德永業高雄分公司礙於官司，直到2016年4月才透過假扣押拿回4輛車，賣掉後才知道虧損多少，民事求償提告期限應以此為準，因此2018年4月才提告並未逾時效。經查，葉男並無權限代表公司賣掉4輛新車，車商明知新車來源有問題還收受佔有車輛，兩方須負連帶賠償責任，法官最後判葉男、車商須賠償269萬元，全案可上訴。