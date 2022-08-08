物價漲勢帶動房價升高，不少年輕人想要買房卻只能望樓興嘆，但一名網友觀察少數8年級生仍有能力買房，好奇「這群人是做什麼職業？」引起討論，不少人點名科技業，直言買1千萬房真的不難。

一名網友7日在PTT買房板發文表示，自己觀察現在全台從南到北，房子一間動輒上千萬，目前薪資停滯20年，仍有少部分的8年級生還是有買房，讓他好奇發問「他們是做什麼職業的？」

貼文引發網友熱議，不少人都異口同聲回答是科技業，「身邊8年級買房都科技業為主」、「科技業，四中碩畢以上的薪水都不錯吧」、「我身邊科技業同事房子都不只一間」、「碩畢剛進去IC設計跟台積電工作兩三年就幾百萬頭期款了」、「不要眼高手低，大多都買了」、「八年級都買好幾間了，你幾年級啦？」

但也有網友認為8年級能自行買房的還是有限，「買房看職業？應該看爸媽贊助多少才對」、「我認識的都是爸媽、岳父母贊助」、「大部分還是爸媽買給小孩的，至少幫忙出個頭期這樣」、「確實除了醫牙電，其他工作很難靠自己買，爸媽如果沒辦法幫忙就GG了」。