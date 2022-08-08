財政部8日公布7月進出口統計，我國7月出口規模達到433.2億美元，年增率約14.2％，創下歷年最強7月與歷年單月次高表現，同時也締造出口正成長連25紅。

儘管俄烏衝突、全球通膨壓力，但全球晶片需求迫切與原物料價格高漲，估計可助攻進出口表現，官員指出，今年台灣出口「六追七趕」趨勢依舊不變。

以產業需求面而言，隨大陸疫情、清零政策趨緩，國際需求有望回升。官員指出，台灣廠商雖有庫存調整趨勢，像是國內廠商如華碩、仁寶、南亞科等對下半年景氣轉趨看淡，但台積電法說會也顯示，車用、伺服器、電競等需求仍不減。

另以6月進口統計觀察，6月進口規模為375.6億美元創歷年單月第三高，年增19.2％，創連20紅紀錄，為史上第二長周期。主要關鍵是廠商持續引進半導體原料再加工出口，推升進口貨品如農工原料進口規模達到267.2億美元，占總進口比例約七成，也反映在7月出口。

官員指出，7月出口規模達到433.2億元居歷年單月次高，僅次於今年3月的435億美元水準。

此外，依主計總處預測，受惠高效運算、數位轉型浪潮、蘋果手機拉貨周期推升晶片需求，下半年出口增幅約11％，全年大概14.6％，在高基期與需求疲軟因素下進入緩降坡，第四季出口年增率會降到個位數，但仍有機會看到單月出口規模突破440億美元的歷年單月新高紀錄。

另以出口正成長紀錄觀察，我國7月出口年增14.2％已創下連25紅紀錄居歷史第三，僅次科技泡沫後的2002年4月～2005年1月連續34個月、金融海嘯後的2010年11月～2012年12月連續26個月正成長紀錄，估今年9月可挑戰歷史次高。