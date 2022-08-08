解放軍東部戰區8日繼續在台灣周邊海空域進行實戰化聯合軍演，重點組織聯合反潛和對海突擊行動，是否符合國際通行慣例？且中方是否會宣布新的軍演？大陸外交部發言人汪文斌8日回應表示，相關部門已經及時發布公告，這符合國內法，符合國際法，也符合國際慣例。

汪文斌在例行記者會上強調，台灣是中國的領土，中國在自己領土的周邊海域進行正常的軍事演訓活動，公開、透明、專業。中方的相關部門也已經及時發布公告，這符合國內法，符合國際法，也符合國際慣例，這既是對挑釁者的警示，也是維護國家主權和領土完整的正當之舉。