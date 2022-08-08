美國眾議院議長裴洛西訪台後續效應，讓共軍演習一再跨越我海峽中線、領海、領空；前立委郭正亮今(8日)在《新聞大白話》節目指出，總統蔡英文曾說「越中線要驅離」，如今卻完全沒有反制或反擊的SOP，如果規則不清、太多政治考量，恐危及國軍寶貴性命。

「坦白講我們這次比較大的危機，是國軍已經不知道什麼叫SOP（標準作業流程）了。」郭正亮表示，「我舉例，比如說蔡英文總統在2019年說『越中線，我們第一時間要強勢驅離』，請問這次有多少東西越中線？那你有沒有強勢驅離？不只中線，它領海、領空都進來了啊！這才是問題。」

郭正亮指出，「比如說金門北碇那個無人機，擦過領空，你為什麼不擊落？我們不是進入領空就要擊落嗎？國防部就出來辯『啊小琉球那個沒有那麼近啦，蘭嶼沒有那麼近啦』，那昨天為什麼會傳出是9.5公里？蘭嶼為什麼會傳出16.5公里？12海里(浬)你要乘以1.8，那應該要『20公里內都是領海』！人家都已經進入你的領海了，你一定是有很多政治、國安的考慮，但軍隊有很多規則是不能變的，該執行就要執行。」

軍事專家曾指出，台海中線消失，意味著台灣失去戰略縱深，對台灣安全有著極大威脅。（取自國防部官網）

「土耳其也沒有俄羅斯強大，前陣子俄羅斯有飛機飛過土耳其領空，土耳其就把它打下來了！」郭正亮說，「你照規則來啊，不然你去想一想會產生什麼效應？比如說『我進入你的領海，欸，沒事啊！』那我以後是不是再靠近一點？你是在拍那個廣告嗎？『你可以再靠近一點』？」

郭正亮強調，「它就會有這種誘因啊！啊都沒事嘛，你至少要對空鳴槍吧？我不是說你要對它射擊，但你要做大一點的動作嘛！也就是說『這是我的地方，你不可以來』嘛，結果你是什麼樣的考慮，都沒有做動作呢？因為我是看到綠媒的標題用『進入24海里後，我已迅速反制』，結果後來發現反制的手法是『雷達全開』，就全程監控的意思，我看沒有人這樣反制的，『反制』就是要『逼它後退』嘛！不是嗎？」

「我們要保護我們軍人的生命，珍惜它，就是有一些規則要清楚。」郭正亮表示，「比如說解放軍開火，我第一時間可不可以反擊？那你如果怕發生交戰，怕發生衝突，就說『你不可以！要先回報』，可是他可能就陷入生命危險，不是嗎？我們要以站在第一線的國軍的角度去思考，有一些規則是不能變的，舉世皆然，不能有太多政治考慮在裡面。」