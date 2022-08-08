33歲藝人夏宇童是泰雅族美女，長得漂亮、個性活潑健談，時常在各大節目亮相。近日她在節目回憶曾跟某任男友同居，未料對方的加拿大表妹回台時，竟要跟他們一起住，夏宇童不但睡不好，連私人物品、衣物都被表妹任意使用，讓她相當傻眼，想不到跟男友反應後，還被嗆：「要走也是你走！」

夏宇童在節目《11點熱吵店》表示，當時和這任男友住在一房一廳的屋子，空間本來就不大，男友卻在沒徵求她的同意之下，答應讓表妹暫住一個禮拜，考量男友已跟家人說好，也不方便拒絕。

實際跟男友的表妹一起生活後，夏宇童常覺得尷尬且睡眠品質下降，忍耐3、4天便跟男友說：「我真的受不了了，我覺得我還是回我家好了」，又過了幾天，夏宇童回去拿換洗衣物，撞見男友的表妹在客廳化妝，自己的衣櫃全被打開，衣服都被丟到床上，表妹還當面拿夏宇童的口紅、粉餅，甚至穿她的衣服，讓夏宇童傻眼又氣憤，心想：「這個我真的沒有辦法接受…我覺得太不尊重人了。」

不過夏宇童沒有直接對表妹生氣，而是打電話向男友抱怨，未料男友竟回：「我們男生內褲都可以一起穿，你們女生衣服為什麼不能一起穿？啊化妝品，你的睫毛跟她的睫毛不都是毛嗎？不能一起用嗎？這有怎樣嗎？」

最讓夏宇童心寒的是，她明明也有付房租，希望男友能請表妹離開，男友非但不處理，還嗆：「要走也是妳走，她是家人但你不是。」夏宇童當場氣到回家，隔一個月回去發現，表妹把她的衣服、比基尼都打包帶走。