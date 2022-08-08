可成(2474)第二季稅前淨利為44.84億元，季增47.3%，年增177.3%。歸屬業主稅後淨利為35.13億元，季增70.7%，年增415.5%。EPS為4.88元，大幅優於去年同期，也較首季成長74%。累計上半年稅前淨利達75.28億元，年增45.6%；累計(歸屬業主)稅後淨利達55.7億元，年增74.3%。EPS為7.67元(去年上半年為4.19元)。

可成第二季單季毛利率為28.4%，季減1.2個百分點，年減3.7個百分點。毛利率下滑主因營收規模減少，原物料價格飆漲亦造成部份程度影響。單季營業利潤率為11.5%，季減3.6個百分點，年減8.9個百分點，主因毛利率下滑。

美國升息導致台美利差擴大，2022年第二季新台幣對美元貶值約3.9%。可成大部份營收以外幣(美金及人民幣)計價，台幣貶值導致第二季匯兌收益達32.65億元。

可成估，第二季應為全年營運谷底，第三季可望加快出貨速度。

可成上半年營收為新台幣124.99億元，年減45.7%，主因地緣政治動盪、中國封控導致供應鏈限制，以及去年第一季存貨銷售所產生之高基期所致。累計毛利為36.38億元，年減50.6%；平均毛利率為29.1%，年減2.9百分點。累計營業利潤為17億元，年減65.5%；平均營業利潤率為13.6%，年減7.8個百分點，主因毛利率下滑。營業費用率隨營收規模減少上升，惟控管尚屬得宜。

可成分析，觀察各產業對2022下半年旺季看法漸趨謹慎，為因應供應鏈不確定性及各類突發狀況，可成持續關注大環境及供需變化，審慎管理庫存水位並予動態調整。整體而言，來自新領域/新產品/新客戶的貢獻，可望對公司營收/獲利有所挹注。市場普遍預期下半年長短料況可望緩解，惟仍需密切觀察地緣政治、疫情、總體經濟與供應鏈變化、原物料價格走勢，以及股匯市波動。