美國非營利組織「全球反詐騙組織」（Global Anti Scam Org，GASO）發出公告，「本機構拒絕受理8月3號起前往柬埔寨的台灣跟馬來西亞人」，不過大多數台灣人仍對其抱持感謝之意。GASO分享，詐騙集團拐人的方法多樣，曾有案例是被朋友騙說要去澎湖做水電，沒想到機票有詐，「人一下飛機已經到了柬埔寨」！

GASO成員Sammy日前登上電視節目分享，目前救援工作越來越困難，詐騙集團會以「釣魚」方式防止受害者被援救，就連警察也幾乎都貪污、跟詐騙集團勾結，在當地人眼中，華人就是「行走的黃金」，尤其台灣人因為付錢贖人爽快，衍生出新型態的詐騙，詐騙集團待家屬付錢後將受害者轉賣，價錢也越喊越高。

GASO在臉書粉專發文表示，其實詐騙百百種「萬本不離宗」，人口販運只是結果，根本原因是難抓，且某些國家罪責低、甚至豢養放任，所以才會從博弈轉型成詐騙、直接綁票勒贖的趨勢，「抓不勝抓，防不勝防」。

GASO指出，目前流行貸款詐騙，透過臉書廣告說可以幫助借款，騙人飛往泰國後就把人綁走；或是民間借款、銀行債權轉賣，還不出來的人被以海外打工還債、包食宿的方式，把人騙到海外。

最常見的就是朋友騙朋友，詐騙集團提供腳本，讓受害者把朋友拐去當地，「幫傭、水電，甚至還有當AV男優的」，教育程度不高、警覺性不夠或過於相信朋友的民眾容易成為受害者，曾有案例就是受害人以為要去澎湖做水電，機票全英文看不懂，「人一下飛機已經到了柬埔寨」。

GASO提醒，現階段民眾只要記住一個原則，就是不管什麼工作機會，只要在緬甸、泰國、柬埔寨、寮國、杜拜，不要去就對了。GASO強調，「救出來的人遠比受困的要來得少！」希望宣傳後民眾能夠多多警惕，「預防勝於治療！」