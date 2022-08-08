美股科技股領跌，台股8日開低震盪收小黑，外資小幅賣超台股且仍偏匯出，拖累新台幣開盤後又跌破30元，但尾盤央行仍進場調節阻升，終場回到2字頭，收在29.996元兌1美元，為一周新低，貶值4.6分，台北外匯經紀公司成交量9.45億美元。

外匯交易員表示，美國發布7月非農就業數據優於預期，提供聯準會後續激進升息的支持，美股科技股走弱，四大指數僅道瓊收小紅，其他三大指數全墨，主要股漲跌互見，台股開盤跌逾百點，隨即趨於收斂，最後小跌15點至15,020點，「萬五」失而復得，新台幣仍延續前一周挑戰30元的老戲碼，尾盤一樣在央行進場調節阻貶後，回到29元價位。

外交易員指出，外資雖然僅小幅賣超台股23億元，但是因8月有更多的台股現金股利入袋，匯出方向不變下，除出口商有限的實需拋匯，還是靠央行尾盤全力阻貶，力守30元防線，目前看來央行還是沒打算放手，短線暫無緣3字頭常態。