為積極推動源頭減廢，臺北市環保局宣布從今年12月1日起臺北市飲料店將限制使用一次用塑膠飲料杯，而致力用好設計實現每個人理想生活的設計電商「亞洲領先設計購物網站Pinkoi」調查顯示自7月1日起上路實施自備飲料杯購買飲料享5元以上價差優惠後至今，站上「環保杯」相關字詞搜尋量較上月大幅成長近3倍，更帶動環保杯、杯套等商品買氣，銷量表現較上月顯著提升1倍。

藉「清新色調」、「鮮豔撞色」展個人風格，帶動「外出提袋」、「防撞杯套」周邊受關注。（Pinkoi提供）

環保杯需求升8.7倍，三大特色「不鏽鋼材質」、「吸管設計」、「1000cc容量」最熱銷。據Pinkoi近一步觀察站上環保杯搜尋表現，注意到近一個月熱搜成長前三名分別為「不鏽鋼環保杯」、「吸管環保杯」、「1000cc環保杯」，較上月搜尋量平均飆升8.7倍，Pinkoi推測因應政策與夏日外出補水需求，民眾除購入單入專屬環保杯，兩入組盒款也相當受歡迎。

Pinkoi表示，其中更以抗菌保冰不鏽鋼材質、具手搖餡料友善的吸管設計、大容量等款式最受民眾喜愛。熱銷品項包含主打防摔防漏設計的提把水壺，讓你戶外出遊攜帶最安心；具吸管蓋子、收納槽設計的環保杯，貼心滿足手搖愛好者粗細吸管需求等。