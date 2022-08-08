「2022西藏文化藝術節」今年邁入第8屆，首波活動由文化部蒙藏文化中心與國立傳統藝術中心合辦的「心路鳴響音樂會」揭開序幕，8月12日起開放免費索票。

文化部表示，台灣擁有豐富的多元文化環境，各族群的文化元素薈萃齊聚，孕育出多采多姿的文化底蘊，「西藏文化藝術節」積極開創國內藝術團體與國際之間的交流互動，建立穩定的合作關係，已發展成為具有台灣在地特色的西藏文化盛典。

「心路鳴響音樂會」首度邀請在台藏族歌手龍珠慈仁與台灣國樂團合作演出，由台灣作曲家黃俊達與梁啟慧、香港作曲家伍卓賢改編藏族樂曲，以藏族傳統樂器扎聶彈唱及國樂演奏方式，共同詮釋西藏樂音之美，將藏族樂曲的豐沛能量帶給大家，喚起人們對於和平與慈悲的嚮往。

文化部說明，「心路鳴響音樂會」開放網路及現場兩種方式免費索票，網路索票將於8月12日上午10時起開放；現場索票則於8月13日上午10時起於蒙藏文化館索取，票券數量有限，索完為止。演出將於8月26日至28日在台灣戲曲中心小舞台演出4場次。