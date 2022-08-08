嘉義市立博物館與嘉大附小共創《Muse遊樂園》展覽，小朋友天馬行空的轉譯，將在地生活情景變成遊戲，建構嘉義遊樂場，展現小朋友視角的嘉義風情，8日展示成果，市長黃敏惠讚賞小朋友的繆思。

嘉義市文化局表示，「Muse」是「靈感」的意思，此次《Muse遊樂園》由學童主導，讓小朋友用創意發想，結合博物館的教育功能，設計出這座遊樂園，有嘉大附小3至6年級150多名學童參與，年齡最小的9歲。

展覽分5個展區，有「嘉博創意行旅」、「桃城百味說書」、「花磚美讀禮讚」、「林業生態寫繪」及「嘉義睿師傳藝」，用明亮色彩結合互動遊戲，還設計了各種闖關遊戲，以及嘉義在地名產限量小餅乾，作為填寫回饋問卷的小禮物，增添互動樂趣。

黃敏惠說，這次的展覽將城市的特質融入教育，讓博物館化身有趣的課堂，孩子們在布展過程學習、體驗、解嘉義之美，而擔任「小小解說員」也讓大人發現到小朋友的視角如何看嘉義市這座城市的演變、發展，如森林鐵道、林場之美，與大人不同的觀點。

黃敏惠也推薦嘉義市立博物館自2021年初重新開館，展覽內容全面更新，1樓增加兒童廳，並策畫「探索嘉園」主題，將嘉義市的城市發展歷程，運用簡化、轉譯及搭配活潑有趣的展示手法，讓孩子從玩樂中認識嘉義的歷史，這次《MUSE遊樂園》也再次讓嘉博館展示變得更老少咸宜。