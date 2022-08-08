台北市長柯文哲上任後全力推動路邊機車格收費政策，原訂7月初要將12公尺以上道路的5.5萬車格納入收費，但柯突喊「怪怪的」，不願在選舉年拍版定案。經檢討後，北市停車管理工程處8日表示，8月15日將推動第3階段收費，範圍是市中心捷運站沿線、位於主要道路且尚未收費之處，總格位數約1000格。

全市22萬個路邊機車格自2019年起分4階段逐步收費，目前已完成第1、2階段，鎖定商圈及捷運站周邊，收費格位累積約6.6萬格；第3階段則鎖定12公尺以上道路，如忠孝東路、信義路等處的5.5萬格，但政策臨時喊卡，範圍也縮小僅剩5800格，不過最新進度是只剩1000格。

停管處稍早指出，為落實使用者付費原則、降低私人運具使用及提升公共運輸量能，將自今年8月15日起推動第3階段收費，優先納入市中心捷運站沿線尚未收費的機車停車格位，如綠線南京三民站至松山站間、藍線後山埤至昆陽站間，總格位數約為1000格，實施後市中心區捷運站沿線即全數納入收費。

停管處表示，新增收費格位將繪設黃框，讓民眾可清楚識別收費區域、確保民眾知悉收費範圍，收費時段為周一至週五，上午9時至下午5時，每次停車將收20元，同一日內停放於實施範圍內不同路段的機車停車格位， 收費仍以一次為限。

據停管處規畫，新增收費路段包括，南京東路 5 段（寶清街至塔悠路）、塔悠路（基隆路 1 段至八德路 4 段）、復興北路（西側，民生東路 3 段至南京東路 3 段）、復興北路（長安東路 2 段至八德路 2 段）、復興南路 1 段（八德路 2 段至市民大道 4 段） 。