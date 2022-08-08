人與人相處之間，難免會遇到意見不合或觀點不同的情況，即便兩人感情再好，也可能會發生爭吵，不過搜狐號《星座不求人》提醒，千萬不要和雙子座、水瓶座、獅子座的人吵架，不僅毫無勝算，還要等他們罵夠了才能離開，簡直是自討苦吃。

【雙子座】

和雙子吵架，你得先學學辯論，否則一點勝算都沒有，因為雙子總能在吵架的內容中找到突破口，沒理也能辯三分，更不會輕易把話語權交出去，更重要的是，雙子喜歡吵架，一陣子不吵還會覺得嘴巴癢，這時若你還主動招惹雙子，那不就是存心捅馬蜂窩嗎？當你吵到都詞窮了，雙子還在講不停時，你會特別後悔主動和雙子吵架。

【水瓶座】

和水瓶吵架，你真的不是他的對手，因為水瓶的思維天馬行空，而且邏輯性很強，就算是吵架也有理有據，讓你根本接不上話，只能氣得乾瞪眼。吵架很費體力，你可能吵到聲嘶力竭了，水瓶反而越吵越來勁，即便追根究柢是水瓶的錯，但你越是和他吵，他越是不低頭，所以有話就好好說，別想著和水瓶硬碰硬，凡事好商量。

【獅子座】

想吵過獅子，簡直是痴人說夢，因為和獅子吵架就像聽河東獅吼，就連在一旁湊熱鬧都要摀耳朵才行。獅子不僅能吵到你元氣大傷，還句句有理，讓你不得不佩服，但想喊停沒那麼容易，只要和獅子吵起來，即便你舉雙手投降，獅子要是還沒吵夠，你還是得立正站好聽他罵完，哪都別想逃。