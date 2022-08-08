提升民眾搭乘大眾運輸工具的意願，台中市交通局7月推出「6大幹線公車」，民間團體針對1個月來的營運情況總體檢，並提出4大缺失，呼籲應改善相關問題；交通局強調，幹線公車最大亮點是方便搭乘，上路1個月來，多條路線運量大幅提升，其中700路運量翻倍、300路月運量增加約10萬人次。

民間團體「台中青年」針對幹線公車上路滿月做大體檢，「台中青年」指出，4大缺失首要問題為發車班距不穩定，幹線公車主打離峰班距15分鐘的密集班距，但上路第1天就有民眾發現，部分車班班距達到30、50分鐘，根本是15分的好幾倍。

該團體也發現，幹線公車的車外塗裝與行駛路線不符，以民眾拍到的500路中清幹線的橘色塗裝車為例，竟是在行駛6路公車；其他缺失包括公車站牌、候車亭等設施施工品質低落，顯示硬體設備品質堪慮，以及幹線公車原本強調百分百綠能、低底盤，但實際使用電動車的班次僅23％。

交通局長葉昭甫指出，幹線公車的亮點是讓民眾方便搭乘，特別採用顏色識別與密集班次為主要特色，根據統計，6大路線每條路線運量都有明顯成長，其中由701路公車轉型的700路崇德幹線、運量較過去成長達117％，100路及300路成長幅度都超過50％，即便是200、500及900路也都成長達12％以上。

葉昭甫強調，公車的服務涉及多個面向，台中市從去年捷運綠線營運，已進入交通新紀元，今年7月再實施幹線公車政策，透過相關路線串連捷運綠線各車站、台鐵台中站及高鐵、機場等交通節點，運量持續攀升。

針對4大缺失，葉昭甫說，市府會廣納意見並精進改善，目前資料顯示，幹線公車各路線準點率超過93％，班距問題可能與行駛的車道路段有關，未來將持續優化服務；另電動車使用比例則可能因公車業者的臨時調度，交通局將輔導業者積極汰換電動低地板公車。