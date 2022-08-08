中秋將至，喜憨兒基金會今年再度與幾米合作，以經典繪本創作《頭碰頭 說說話》為主題盒款，推出5款中秋聯名限量禮盒，包括12入微光希望禮盒，還有獅子圖案9入無懼的愛禮盒，希望透過幾米的作品，撫慰人心。

「每個月餅禮盒背後，都是喜憨兒平時工作訓練的成果！」喜憨兒基金會桃竹區副執行長顏鴻吉表示，在歷經半年不斷試作後，研發月餅的新口味，內餡優先選用台灣在地食材，更以減糖配方來製作，讓消費者吃得美味並少負擔。

「紅寶石莓果酥」以蔓越莓、草莓及藍莓調製而成的莓果內餡，做成愛心造型討喜又療癒。「抹茶桑葚酥」外皮採用清新抹茶粉拌入製成，香酥的餅皮搭配酸甜桑葚果餡，高雅和諧。「奶油夾心餅」兩片餅乾中 夾入特製的萊姆葡萄餡，香濃卻不甜膩。

喜憨兒月餅禮盒439元起，1盒月餅可以品嘗到3至6款精選口味，8月15日前訂購享有早鳥優惠。

顏鴻吉表示，喜憨兒基金會送愛到部落月餅禮盒募集進入第14年，在普利司通與台積電、智易科技支持下，預計為新竹縣、宜蘭縣、台中市、彰化縣、南投縣、高雄市及屏東縣39877位學童募集月餅禮盒，讓憨兒們的認真與偏鄉學童的勇敢，都能獲得正向的鼓勵。詳細認購方式請上「喜歡你購物網」查詢。