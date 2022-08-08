台北市長柯文哲、副市長黃珊珊（7日）晚間，聯袂出席大安、文山區議員候選人張幸松舉辦的見面會，替文山區選情加溫，由於同日下午民進黨市長陳時中才來文山區為民進黨籍候選人打氣，因此柯文哲與黃珊珊此番來文山區，頗有在公教區顧樁較勁的味道。

民眾黨大安、文山區參選人張幸松到場力挺，首場見面會，場面溫馨且隆重。由於會場設在活動中心四樓，洽巧遇到電梯壞掉。柯文哲走樓梯上來後，第一件事就是先感謝爬了四層樓上來參加的民眾。

張幸松為爭取大安文山區興建寵物公園，特地讓民眾抱著小狗跟柯文哲陳情。(戴志揚翻攝)

柯文哲表示，肯定張幸松長期在文山區基層服務，就是有把每件小事做好！小事都做好，民眾就會有感，他並一再提及張幸松的綽號「輕松」，事情做好就會輕鬆！

此外，張幸松為爭取大安文山區興建寵物公園，特地讓民眾抱著小狗跟柯文哲陳情，張提到，士林北投的人口數512704人，大安文山區人口有551060人，大安文山遠比士林北投多近四萬人，但士林北投有「六」座寵物公園，大安文山區只有「二」座寵物公園，他要替區內的毛孩家長請命，黃珊珊也現場欣然允諾說要回去研究研究。

近來大陸軍演包圍台灣，甫辦完雙城論壇的柯文哲成為爭論焦點。張幸松指出，這次演習，造成全民恐慌，無論顏色黨派如何，大家都想的是如何讓台灣更好，而不是將台灣拖進戰爭的邊緣。

另外，張幸松也說，戰爭是政治的延伸，但政治處理不好，戰爭的苦果就是全民買單，一旦戰爭打起來，首當其衝的就是台北，若是愛惜家園，就應該支持我們開啟新的善意對話，取代挑釁的兩岸關係。