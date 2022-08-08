國內鉛錠大廠泰銘（9927）受惠鉛錠價格今年上半年走高，董事會8日通過今年上半年營收50.18億元，每股稅後盈餘2.24元，比去年同期的1.71元，年增30.99％。

泰銘董事會8日通過今年上半年財報，合併營收50.18億元，比去年上半年的44.53億元，年增12.69％，本期淨利3.76億元，換算每股稅後盈餘2.24元，比去年同期的1.71元，年增30.99％。