被封為「男神始祖」的資深藝人劉文正，1991年移居美國後，就離開演藝圈，至今神隱31年，仍令粉絲難忘。近日，他的好友楊耀東從美返台現身，劉文正的現況跟著曝光。

男歌手楊耀東是崔苔菁亡妹、崔愛蓮生前的丈夫，上月底從美國拉斯維加斯返台準備參加北高「2022夏日民歌嘉年華」，今（8日）接受媒體採訪，透露好友劉文正的行蹤，被問到劉文正是否因發福而神隱在美國不願曝光？曾與他住在鄰近社區的楊耀東表示，其實沒有這麼誇張，疫情前他都還有和劉文正聯絡，只是劉文正個性低調，只要被認出就立刻閃人，因自覺已經退休，希望過自在的生活。

劉文正的好友楊耀東透露疫情前兩人還有聯絡。（圖／寬宏藝術提供）

劉文正1975年發行首張專輯《諾言》一炮而紅，趁勢再推出《門裡門外》、《永遠》等，並跨行當演員，演出白景瑞導演的電影《門裡門外》，成為影歌雙棲的巨星；1986年劉文正籌備飛鷹唱片，找來方文琳、裘海正與伊能靜當「飛鷹三姝」，裘海正曾透露劉文正當時大力栽培、保護她們，不會逼她們去不想要的應酬，還會幫忙擋掉不必要的工作，希望有天能再見到劉文正，親口再跟他說謝謝。