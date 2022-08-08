「金手指奬趨勢論壇 」於8月4日舉辦，本次線上論壇以「數位創意新趨勢-沉浸式體驗&NFT」為主題於線上展開。主持人為前4A理事長、cacafly 聖洋科技執行長黃逸甫。演講者包括Yahoo媒體策略企劃總監 林雨諄、網易傳媒數字藏品營銷負責人，網易傳媒N3FLOW主理人 王哲、以及LeadBest Consulting Group創辦人暨執行長 李佳憲。兩個半小時的論壇，吸引近800人於線上及直播平台觀看。

Yahoo媒體策略企劃總監林雨諄率先開場，他向大家介紹了Yahoo台灣在次世代中的各項創新，同時協助客戶應用沈浸式體驗的新技術。他提到，在元宇宙時代要帶動次世代的品牌行銷，需要利用有趣易懂的方式吸引觀眾，讓虛擬製作達到「使現實生活更加便利」的目的。Yahoo利用線上線下，科技媒體完整的串接服務，完成許多精彩案例，包括「線上車展」「虛擬演唱會」等活動，呈現了「虛擬場地多人共享」「數位身分多人互動」、「虛擬角色IP」「數字圖表AR模組」等技術應用、讓人驚覺元宇宙的發展巳漸漸成型。

元宇宙時代要帶動次世代的品牌行銷，需要利用有趣易懂的方式吸引觀眾。(圖/主辦單位提供)

網易傳媒數字藏品營銷負責人王哲表示：網易集團在元宇宙賽道上正不斷佈局，希望能夠提供給用戶全新的數位體驗。他認為，數字藏品（NFT）為較低成本的品牌數位行銷概念，在拓寬數字資產邊際的同時，還能夠提高產品的商業價值。他以可口可樂為例提醒大家，品牌要不斷創造傳播峰值，延長產品營銷生命週期。網易正在以多樣化的服務滿足品牌與用戶的多元需求，包括虛擬人、數字藏品、沈浸空間等技術硬核、稀缺內容、社交體驗，放眼未來，持續創造有價值的IP資產。創造有價值的IP資產。

網易傳媒NFT產單的規劃願景介紹。(圖/主辦單位提供)

LeadBest Consulting Group創辦人暨執行長李佳憲，從NFT科普開始，帶領大家跨入元宇宙大門，再透過VR、藝術與美食的跨界合作案例「可以吃的NFT」討論品牌該如何運用Web3.0區塊鏈技術，完成新客戶開發、數位認證、全球交易、保存紀念、VIP會員賦能等功能，打造企業創新。李佳憲看好賦能NFT未來前景，也認為NFT應被授予更多使命。

李佳憲表示:NFT應被授予更多使命，推出顛覆大家對數位產品發行的既有印象。(圖/主辦單位提供)

在座談中三位講師談起元宇宙之後的發展皆抱有信心，但也因市面上的數位產品流通量逐漸增加，提醒聽眾在選購時要記得做功課，不然則容易被廠商的話術混淆視聽。

第23屆金手指獎相關徵件項目中的即日起開始報名，2022年8月31日止，9月至10月份舉辦二階段評審會議， 11月舉辦頒獎典禮。詳細參賽辦法與時間表請參閱金手指網站，8月18日即將舉辦第二場論壇，詳情請上報名網址。(資料來源/程安妮)