有大馬女神、真人版娜美封號的林明禎，外型甜美身材纖細，2015年開始在台灣演藝圈發展，發過幾張專輯，曾參演偶像劇《我要讓你愛上我》，近期退租台北豪宅，全心往香港發展。最近她擔任香港音樂獎項的頒獎人，在社群平台曬出一雙修長美腿，辣度破表！

女星林明禎昨（7）日在Instagram用英文表示：「謝謝你們讓我擁有昨晚，太太感激了」，影片中，林明禎上身穿著豹紋雪紡上衣，下半身穿著黑色熱褲和性感黑絲襪，一雙長腿非常誘人，在化妝間短短4秒影片迅速獲8.7萬人按讚，可見人氣依舊不減。許多粉絲熱情回應：「腿不錯喔」、「幾秒鐘的東西花了我幾個小時才看完」、「黑絲好正」、「還是喜歡性感風」、「長腿太吸睛了」。

據悉林明禎這身造型是為了參加《What‘s Good Music Awards 2022》頒獎典禮，該典禮於上週六晚間舉行，一口氣頒發47個獎項，除了有許多大咖入圍者，大會也邀請了強大的頒獎陣容，林明禎在典禮上更榮獲「Hip Hop Artists 特選女神」，令許多人感到驚喜。

根據《香港01》報導，林明禎獲獎後接受訪問，表示得知獲獎當下非常驚訝，笑言這個獎項很特別，更希望下次能以歌手身份參加香港的音樂頒獎典禮，並期許自己能奪得獎項，林明禎也透露有計劃推出新歌，將來有挑戰RAP的可能，被媒體問到是否有可能挑戰粵語RAP，林明禎回應要多加練習才能做到。