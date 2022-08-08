2022壬寅年雞籠中元祭典放水燈暨遊行活動11日登場，當日實施交通管制。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

2022壬寅年雞籠中元祭典放水燈暨遊行活動11日登場，近期疫情趨緩，恢復原規模舉辦，基隆市政府為讓活動順利進行、紓解觀光人潮，於當日實施交通管制。

基隆市區中元祭遊行交通管制時間為8月11日下午5時30分至晚上11時，市區管制範圍東至信一路、義七路口；南至八堵路、國安路口；西至29號橋、東岸高架橋入口；北至中正路、義一路口，所有車輛禁止進出管制區域，醫療用電動代步車等輔具除外。另東岸高架橋（中正路）及西岸高架橋（中山一路）連接國道1號雙向不管制，正常通行。

交通處指出，管制區域內停車場及路側停車格皆禁止進出，計程車排班區也暫停使用。至於望海巷放水燈交通管制部分，交管時間為11日晚上9時至翌日凌晨2時，管制路段於台2線自平浪橋頭至八斗子車站，全線雙向管制，除大眾運輸客運，所有車輛禁止進出。

基隆市政府表示，放水燈活動當日，市府後棟中正路、信二路口，以及碧砂漁港C區停車場提供免費會場接駁專車給民眾搭乘；活動結束後，也有國道客運2088及1579路線，於晚上11時30分由望海巷發車直達台北。