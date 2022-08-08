謝祖武（右二）、林嘉俐（左二）在《冬菊，沒問題》飾演夫妻，有李唯楓（右一）與吳沂庭兩個兒子。（大愛電視台提供）

《冬菊，沒問題》首映會，演員齊聚。（大愛電視台提供）

林嘉俐、謝祖武、李唯楓、蔡燦得、馬國賢等人8日父親節出席大愛台《冬菊，沒問題》首映記者會，林嘉俐透露，年近80歲的父親日前騎機車摔車、右手臂斷掉，「開刀夾了鋼板再鎖住，變成鋼鐵人！幸好還能走路」，她苦笑說，原本自己在醫院陪伴，24小時不離開地嚴格緊盯，這幾天她不在旁嘮叨叮嚀，爸爸就很快樂，「父親節我不在，他更快樂！」因為老人家就是這樣，覺得不痛了就好，明明不能用右手，照樣滑手機、拍照，都沒想到日後要承擔的後果。

謝祖武說，父親節對他來說是個又愛又怕的節日，他祝福全天下的父親們父親節快樂，給岳父的紅包早就包過去了，他也祝福那些父親不在的人，「父親永遠在天上看顧著我們！」坦言這節日對他是滿大負擔，通常到了這一天，他是一個人在家或是一個人去看看父親，傷感多於歡樂，若非時隔22年再接演大愛台戲劇、必須出席首映會，他也會如往常一樣一個人低調度過這一天，

他的20歲的兒子就讀北藝大戲劇系，被問兒子有什麼表示？他說自己出門時兒子正在打球，回家後也不知道他會在哪裡，感嘆「真實父子關係與戲裡未必那麼一樣，真實父子通常話不多或是有話直說，我們最近一次對話，他還說我演技比較老派！他同學跟他討論我過去的作品，他都說沒看過，可能是騙我。」至於為何評為老派？「可能是他個人對我的偏見與成見！」李唯楓則說，看他兒子去參加殺青酒時父子氣氛滿和睦，謝祖武搞笑反駁：「那是假的！」

他說兒子小學三年級時收到他寫的卡片，後來才發現是老師規定全班都要寫，兒子讀小學時每一年父親節都有卡片，讀國中後就沒有了，「我後來都是公家的父親節快樂，父親節蛋糕？他媽買的算嗎？有幾次是跟岳父共度啦！」但他說自己也早就跟兒子說自己不太Care這些，繁文縟節都可以免了，最重要的是心，不走心的話、不走心的事就不要浪費了，開玩笑說要兒子長大後分批把學費攤還，「顧好自己就是孝順我最好的方式了」。他形容父子關係比較像朋友，而且是會吵架的朋友，兒子也會跟他講心事，「他想講就講」。

歌手出身的李唯楓首度演出大愛台戲劇，也是他從大陸返台後，首次演出吃重的角色，劇中飾演謝祖武、林嘉俐的兒子，直言自己角色從結婚、生小孩、離婚都是先斬後奏，「比大S更有自己的想法！」他說如果是自己要結婚一定會先跟家人講，不過他家人口簡單，長輩只有爸爸和兩個叔叔，通知和要做這件事可以同時進行，一直以來都是我自己一個人面對，「我跟每一任女友說，你嫁我就是娶我，我就是一個人。如果對方是大家族，結婚後就是以他們家為主」。

他回憶叛逆青春往事，高一時第一次被爸爸打巴掌，是因為他隔天一早要出遠門旅行，但因為他沒準備，缺了一個學校規定要用的背帶，爸爸徹夜沒睡，一早7點就趕快去市場買，因為忘了帶鑰匙，回家時按門鈴，剛起床的他睡眼惺忪不耐煩問：「幹嘛那麼煩！」一整晚沒睡的爸爸氣得搧了他一巴掌說「我為了你查了一整晚沒睡，一早就開車到處去問」，他被打得「整個矇了」，在聽到爸爸講的話之後自己也哭了，覺得很不孝順、對不起爸爸，爸爸後來氣得兩天不跟他講話。