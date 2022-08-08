港股恒指8日低開後窄幅震盪，截至收盤，恒指跌156.17點，跌幅0.77％，收報20,045.77點，守住2萬點大關。國企指數跌80.66點，跌幅1.17％，報6,821.52點。紅籌指數漲5.48點，漲幅0.15％，報3,610.87點。

恒生科技指數下跌1.82％，報4,335.54點。其中，阿里跌4.41％、蔚來跌逾4％、京東跌超3％。

在概念股方面，線上教育股跌幅居前，新東方線上跌9.57％，新東方跌3.45％，網龍跌1.41％。

大陸房地產股也走低。碧桂園跌6.64％，合生創展集團、融信中國跌超4％。

個股方面，比亞迪股份漲0.34％報港幣292.4元。比亞迪公告顯示，公司執行副總裁李柯擬無償捐贈其持有的公司50萬股A股無限售條件流通股。若按照目前比亞迪A股股價人民幣（下同）324.49元計算，上述擬捐出的比亞迪股票價值達到1.6億元。