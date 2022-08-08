楊銘威擔任金門酒廠快閃酒吧KKBar一日店長。（金門酒廠提供）

姚元浩（右）與楊銘威推廣高粱特調。（金門酒廠提供）

姚元浩、楊銘威今（8日）出席金門酒廠活動，姚元浩誇獎楊銘威酒量很好，「他一瓶高粱沒問題，他續航力很好。」同時也透露在《來吧！營業中》殺青後有聚餐多次；之後節目將分家為2檔綜藝，會不會特別想念對方？姚元浩說：「我其實蠻感傷的，因為《營業中》拍攝時間很長，餐廳從有到無，都是團隊的心血，當它要結束當然會不捨。」楊銘威則說：「開店是一時，朋友是一輩子的，我們的友情並沒有結束。」並透露一直都有跟顏佑庭保持聯繫。

被問到有關《營業中》的下步計畫，2人皆表示目前還沒收到通知，姚元浩說：「就像我們在《營業中》一樣，很多事情我們都等做完了才知道，搞不好阿威之後還會出現，任何事都有可能，製作單位太神秘了。」

楊銘威在今天父親節照常工作，笑說出門前女兒有特別叮囑他千萬不能喝醉，「我有問過她知不知道爸爸是做什麼的，結果她竟然說：『喝酒的啊』。」至於與兒子的互動，他笑說：「兒子完全不愛我，我在很多狀況下問過他，結果他都說不愛我，也沒有跟我說父親節快樂。」

談到日前林志穎駕駛特斯拉發生車禍一事，本身也是賽車愛好者的姚元浩表示昨天有透過共同朋友了解，得知林志穎目前已轉到普通病房，他直言車禍事件是運氣問題，「賽車真的是非常非常安全的運動，小志他喜歡賽車這件事情多久，他是我的學長，他從事這運動時間更久，他也都很安全啊，所以我覺得這真的是運氣不好，真的是不幸中的大幸，他會好的。」

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