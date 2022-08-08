業務員追求業績再正常不過，但對信義房屋左營明華店店長陳麗蘭來說，帶店十多年來，卻有件比業績更重要的事。信義房屋長年推動「信義志工」，鼓勵員工投入社區服務，陳麗蘭不僅持續參與，每年還會安排1天「全店不上班」一起去做服務，「信義的企業理念是先義後利，我們又是一個團隊，即使沒辦法透過當志工獲得業績，也應該到需要我們的地方服務。」

陳麗蘭初入社會時從事代銷業，年紀輕輕接觸房地產，總是懷抱著致富的夢想，沒想到一次投資中遇到股東掏空，慘賠200萬。在當年，200萬不是筆小數目，負債累累的窘境卻也讓陳麗蘭頓悟，「房地產是一大筆錢，很多人砸下畢生積蓄才能買房，不應拿來投資、炒作」，成為她轉職進入正派經營的信義房屋的動力；而入行22年來，她也始終秉持誠信態度面對客戶、同事，更徹底落實先義後利、照顧各利害關係人的企業經營理念。

為鼓勵員工走入社區、把關心與服務延伸到社會每一個角落，信義房屋2007年起推動「信義志工」，號召員工到全台偏鄉社區進行社區服務，而陳麗蘭自2010年到南投縣信義鄉服務後，每一年都不曾缺席。不僅如此，雖然信義志工到訪的社區多半沒有信義房屋分店，服務做得再多，也很難轉換為業績，但她堅持全店要一起去做志工，且活動當天全店都不上班，改請友店支援值班。

她認為，透過團隊一起進行志工服務，不只付出信義人對社區的關心，也能帶給同仁更多層面的激勵效果。例如有次分店前往台南新營姑爺社區陪伴獨居長輩聊天、玩益智遊戲、學包粽子，很多年輕的同仁回來後，開始關注到自己經營的社區內，也有很多子女不在身邊的長輩，「剛好碰上疫情爆發，很多長輩不敢出門剪頭髮，有美髮師背景的同仁主動想了創新的社區服務提案，竟說要在社區中庭幫忙剪頭髮！」最後，也真的替社區提供了最即時、暖心的服務。

新進同仁參與信義志工服務後，激發對社區內長輩的關心，包括疫情間主動提議到社區。（圖∕信義房屋提供）

另外也有一次，有名老家在花蓮的新進同仁，入職沒多久就得知家人生病，陳麗蘭帶著分店從高雄到花蓮做志工，服務結束後，還一起去探望同仁家人，表達公司對新人的支持與照顧，令同仁相當感動、更激發出工作的鬥志。

陳麗蘭在帶店的過程中，也會依照同仁的志趣、專長，替他們分組，例如科技工具組、商用不動產組、服務品質組等，並以小組模式每周輪流帶著其他組的同仁討論、精進技能，不僅是發揮每個人的專才，更在無形中培育同仁的領導才能。因此，在擔任店主管19年來，陳麗蘭已經栽培出7位店主管、目前全高雄更有27位店長，都是她的「徒子徒孫」。

陳麗蘭進入信義房屋超過20年、且多數時間都擔任店主管，她卻不以此為滿足，反而笑說：「我不要當萬年店長！」每年透過志工服務、信義房屋內部提供的培訓課程持續精進自己，今年更報名參與TCFA台灣連鎖暨加盟協會的傑出店長選拔，希望讓自己成長得更快，有更多經驗能與同仁分享。