1名網友日前結婚後，妻子稱有個存款帳戶利息較高，要求他把自己的300萬存款全存到該帳戶，岳母也是相同要求，但他對此猶豫再三，妻子與岳母相當生氣，他事後PO文問網友想法，並留言透露妻子的帳戶利息是每月2100元，其他網友傻眼說「1%都不到，這樣的投報率還是放在其他投資工具吧」。

該網友在Dcard上發文表示，他日前剛結婚，之後某天妻子在聊天過程中提到因為她的工作身分關係，有某個帳戶利息比較高一點，妻子希望他能把存款中300萬匯到該帳戶，這樣就能多得到一些利息，但他再三考慮仍未答應，妻子對此相當不悅，連丈母娘也相當生氣。

妻子稱有個存款帳戶利息較高，要求他把自己的300萬存款全存到該帳戶，岳母也是相同要求，但他對此猶豫再三，妻子與岳母則相當生氣。（翻攝自Dcard）

該網友的丈母娘說「覺得是夫妻，了金錢就不要分你我」，他為此發文詢問真的該將存款全交給1人保管就好嗎？有另名網友留言問妻子帳戶利息是多少，原PO回覆一個月利息大約2100元、1年約25000元，網友紛紛留言「300萬一個月利息2100，建議你不如放在其他投資工具」、「1%都不到，不如拿去買銀行股」、「這樣的投報率，我還是建議原po研究一下理財配置啦」。

也有網友留言建議「婚前婚後我們都是各自管理帳戶，但生活開銷會共同分擔，告訴老婆說那筆錢是你爸媽的不方便動？」、「前面還算合理，後面媽媽生氣開始就很奇怪了，勸你多想想」、「我賺的錢就是我的財產，我有權利處分我自己的財產，跟妳家原本的什麼狗屁習俗一點關係都沒有」。