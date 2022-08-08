上周六的熱氣球光雕首次結合無人機展演，獲得熱烈迴響，縣長饒慶鈴宣布，15日的閉幕光雕將重現。（莊哲權攝）

上周六的熱氣球光雕首次結合無人機展演，獲得熱烈迴響，縣長饒慶鈴宣布，15日的閉幕光雕將重現。（莊哲權攝）

8月5日台東縣立體育場舉辦熱氣球光雕首次結合無人機展演，讓現場2萬名觀眾情緒高張，台東縣長饒慶鈴宣布 ，8月15日在鹿野高台的閉幕光雕音樂會將加碼無人機展演，另外還有璀璨煙火秀及超強卡司動力火車等，不衝會對不起自己！

台東熱氣球光雕音樂會5日首度結合300架無人機展演，創下台灣新紀錄，饒慶鈴宣布，15日的最終場閉幕光雕，將在鹿野高台加碼無人機演出，再現台東驕傲，另外還有繽紛煙火秀挑戰你的攝影功力，及動力火車的唱功魅力，將會是12年來最忙碌的熱氣球閉幕光雕。

台東縣政府交通及觀光發展處長余明勳指出，上周六在台東縣立體育場舉行的熱氣球光雕首次結合300架高科技的無人機展演，在無人機升空時，現場約2萬名觀眾屏息以待，當第1個圖案出現時，大家情緒沸騰，而呈現出來的圖案也都與台東有緊密關係，因為認同感而產生的共鳴，也讓很多人感動。

余明勳說，當天活動結束後，大家都對熱氣球光雕結合無人機展演給予高度肯定，就連演出團隊因為是有史以來首次與熱氣球搭配，看到現場觀眾的熱情，也被感動，因此廠商建議15日在鹿野高台閉幕光雕再加碼1場，由於當天的空域背景不同，預期會更加精采，錯過第1場的民眾要把握這歷史性的一刻。

為期45天的台東國際熱氣球嘉年華進入最後1周，包括光雕音樂會，已經超過90萬人次造訪，帶動台東觀光產業，魅力無法擋，主辦單位說，如果你錯過44天沒關係，8月15日這1天，絕對讓你值回票價。