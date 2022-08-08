由克宮所扶植的烏南地區赫松（Kherson）市長又出事，疑似吃了新聘私廚所準備的大餐，之後開始出現頭暈、手指麻痺等症狀。醫師表示目前情況不樂觀，必須靠呼吸器來維持生命。

Аppointed by Russian invaders, head of Kherson region, Vladimir Saldo, is now in a medically induced coma, his condition is assessed as moderate - Russian media. pic.twitter.com/nY0rmQYzDM — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) August 5, 2022

根據《每日電訊報》（The Daily Telegraph）引述俄國反對派媒體「Baza」報導，稱3日赫松傀儡市長薩爾多（Vladimir Saldo）在自家吃完飯後半小時，出現意識模糊、指尖麻痺，隨後被送往克里米亞辛菲洛普（Simferopol）醫院，診斷結果為「不明物質」引發食物中毒，據悉負責料理的是薩爾多新聘請的人私廚；早在1個月前開車自行外出時，他就被有心人士鎖定並安裝炸藥，所幸提早發現拆除。

對此，該區地方官員發布聲明否認，強調「5個月的戰爭讓他身心疲累，才會病倒。錯誤消息都是烏克蘭對俄國資訊戰的一部分」。儘管目前薩爾多還躺在加護病房觀察，醫師透露情況相當艱難，患者呈現昏迷必須倚靠呼吸器存活。

基輔官員日前表示有絕對信心能在9月之前取得整個赫松區域的控制權，武裝部隊現在將目標放在該區親俄勢力。昨日塔斯社（TASS）才報導，卡科夫卡區（Kakhovka）副市長古拉（Vitaly Gura）於家中遇刺身亡，是開戰以來累積第3名赫松高級地方官員遇害。