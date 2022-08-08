中國大陸解放軍4日中午起對台灣進行針對性軍演，迄今仍無收手跡象。總統蔡英文今（8）日表示，面對這些威脅，國軍弟兄加強戒備，24小時嚴密監控台海周邊軍事情況，「在父親節的今天，依然堅守崗位，捍衛家園，確保全體國人的安全」。對此，許多網友留言猛轟，認為「老共兵臨城下，爸爸都要上戰場了」，直言「還有臉說」。

蔡英文在臉書上表示：「今天是父親節，感謝所有辛苦的父親，祝各位父親節快樂！」蔡英文提及，從上周開始，中國大陸持續在台海周邊進行軍事演習，甚至還宣布將在多個鄰近海域實施長時間的軍演，面對這些威脅，「我們的國軍弟兄加強戒備，24小時嚴密監控台海周邊軍事情況」，「我們有很多國軍弟兄，也具有父親的角色，在父親節的今天，依然堅守岡位，捍衛家園，確保全體國人的安全」。

蔡英文也強調，身處各行各業的父親們，不論是身為消防員的爸爸、身為警察的爸爸等，此刻也都在自己的崗位上全力以赴，努力工作，感謝你們支撐起整個家庭，也守護全體國人的安全及健康，更讓整個社會不斷穩定向前邁進，「在外打拚的遊子也一定要記得打電話回家，和爸爸說一聲：父親節快樂！」

此篇文章一發出，卻引爆許多網友的怒火，紛紛留言狂轟「台海緊張還快樂什麼」，「老共兵臨城下，爸爸都要上戰場了，還有臉說」、「請勿挑釁引戰！我們只想安居樂業」、「令人心碎的父親節」、「軍人的小孩拜託蔡英文：我們要兩岸和平」、「糟糕的父親節……需要擔心：不是父親們上戰場，就是孩子們上戰場」、「擔心下人民的安全吧，不要到時候第一個落跑」、「國防重要還是父親節重要？」