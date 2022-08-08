宜蘭縣警察局評估縣內重要幹道、事故熱點等因素，規劃建置10處路口科技執法設備，藉由AI系統來取締交通，降低警察工作量。（宜蘭縣警察局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

科技執法設備透過AI偵測及車牌辨識等系統，全天候自動偵測違規車輛資料，並依各路口交通特性不同，取締各類違規行為。（宜蘭縣警察局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭市舊城南路、神農路與中山路口，即新月廣場旁的五叉路口，將於8月15日起正式啟用，為宜蘭縣首處啟用的路口科技執法。（宜蘭縣警察局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

交通安全一直是民眾最需要解決的問題，宜蘭縣警察局評估縣內重要幹道、事故熱點等因素，規劃建置10處路口科技執法設備，藉由AI系統來取締交通，降低警察工作量；其宜蘭市舊城南路、神農路與中山路口，於8月15日起正式啟用，為宜蘭縣首處啟用的路口科技執法，籲民眾「別跟荷包過不去」。

縣警局評估縣內重要幹道、事故熱點及違規熱點等因素，規劃建置宜蘭市3處、羅東鎮2處、頭城鎮2處、礁溪鄉、蘇澳鎮及三星鄉各1處，共10處路口科技執法設備，透過AI偵測及車牌辨識等系統，全天候自動偵測違規車輛資料，並依各路口交通特性不同，取締各類違規行為，由員警審核後舉發。

其中，宜蘭市舊城南路、神農路與中山路口，即新月廣場旁的五叉路口，將於8月15日起正式啟用，為宜蘭縣首處啟用的路口科技執法，取締項目含闖紅燈、直行車占用轉彎車道、跨越雙白線及未禮讓行人等4種違規行為；可依法處600元至5400元不等的罰緩。

其餘9處路口為蘇澳鎮海山西路與馬賽路口、三星鄉上將路與大洲路口、宜蘭市林森路與校舍路路口、泰山路、女中路與嵐峰路口、礁溪鄉礁溪路5段90巷口、台2線梗枋卸貨場出入口、台9線北宜石牌縣界公園入口。

及羅東鎮中山路三段、中山路四段、純精路一段與純精路二段路口、大同路與中正北路口；預計9月底建置完成，於年底前開始執法，啟用期程將再行公布。

而取締項目有闖紅燈、占用機車停等區、機車未依規定兩段式左轉、直行車占用轉彎車道、跨越雙白線、違規停車、特定時段禁行大貨車、未禮讓行人、直行車占用轉彎車道、闖磅、超速及禁行聯結車等，後續將視執法成效彈性調整取締項目。

警局交通隊長黃文泰表示，目前各縣市都有積極在使用科技執法的設備，進行交通違規的取締，科技執法最主要不受限於天候、時間，能全天候執行；預期有設置的路口，對於交通安全、狀況都會有改善的提升；且在該設備執行取締下，相信對交通違規的嚇阻有一定的效果，違規減少故交通事故發生率就會下降。