台北市越來越多停車格被納入收費範圍，不少民眾會改買停車場月票來省錢，北市停車管理工程處8日指出，為滿足同時有公有停車場、路邊停車格需求的民眾，8月20日下午3時起，開放抽中停車場機車月票的民眾，以智慧支付的方式加購路邊機車月票組合，相比過往可省下150元。

為加強便民、提升使用者需求服務，停管處現已推動「全市機車月票」、「全市每日1張單」、「電動機車停車免費」、「機車轉乘捷運停車優惠」及「路邊機車無紙化開單優惠（註冊會員優惠、智慧支付優惠）」等配套政策，減少民眾負擔。

停管處稍早再推新政，開放抽中公有停車場機車月票的民眾，可在購買時使用智慧支付加購路邊機車月票，即享優惠價格。記者實際試算，原先公有停車場機車格月票是250元，路邊機車格月票是300元，若分開購買要花550元，若是以組合價購買，機車月票直接半價，總額只要400元，等於現省150元。

停管處表示，機車月票組合餐的使用實現，與原先公有停車場月票相同，同時，為鼓勵與推動智慧支付，目前該措施僅限採智慧支付者始得購買，詳細購買方式及規定，請參考停管處月票抽籤網站（https://monthtkt.pma.gov.tw/）。

台北市交通局停車格月票機車